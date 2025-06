Huimaa kuvaa Aleksander Barkovista mestaruuden jälkeen

Ne pienet suuret teot. Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov osoitti tuoreen Stanley Cup -mestaruuden jälkeen jälleen arvostuksensa kollektiivia kohtaan.

Aleksander Barkovia on usein kehuttu nöyrästä luonteesta ja joukkue ensin -mentaliteetista. Ei minä, vaan me.

Samaa Barkov on osoittanut Stanley Cup -mestarina tuoreeltaan seurayhteisöä kohtaan.

Toimittaja-juontaja Alejandro Solana julkaisi sosiaalisessa mediassa videokuvaa, kun Barkov oli palannut jäälle sikäläistä aikaa 1.35 yöllä hallin jo oltua varsin tyhjä. Paikalla oli kuitenkin hallin työntekijöitä.

Suomalaishyökkääjä nosteli pokaalia ilmaan juhliakseen mestaruutta hallin työntekijöiden kanssa. Barkov sai nostojensa aikana äänekkäät hurraukset.

– Todella upeaa, Solana kirjoitti.

Barkovista tuli ensimmäinen eurooppalainen Stanley Cupin kahdesti voittanut jääkiekkoilija. Florida Panthers päihitti Edmonton Oilersin jääkiekon NHL:n loppuotteluissa toisena kautena peräjälkeen, nyt voitoin 4–2.

– Yritän tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista, on se sitten puolustamista, hyökkäysalueen pelaamista tai mitä tahansa. Minulla on uskomaton joukkue ympärilläni. Olen todella onnekas. He auttavat minua kaikessa. Teemme kaiken yhdessä. Opimme yhdessä, voitamme yhdessä, Barkov kommentoi hetki kuudennen finaalin päättymisen jälkeen jäällä.

Siinä hän oli syöttänyt kaksi Sam Reinhartin tekemistä neljästä maalista.