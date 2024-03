Kierrokset nousevat: Sdp esittää potkuja työministeri Satoselle ja huomenna voidaan kuulla uusista lakoista

Jupakan ytimessä on se, voiko poliittinen lakko kestää Ruotsissa vain 1-2 tuntia, kuten Satonen on todennut.

Julkisuudessa on esitetty erilaisia arvioita siitä, kuinka pitkään poliittiset lakot voisivat Ruotsissa jatkua.

Sdp on julmistunut nyt siitä, ettei Satonen ole korjannut sanomisiaan.

– Vaikka virhe on selvästi osoitettu, työministeri ei ole muuttanut toimintaansa tai perunut puheitaan.

– Näin ollen voidaan todeta, että koko hallituksen rakennelma ja työministerin väitteisiin perustuva lakko-oikeuden rajoittaminen on rakennettu joko tietoisesti tai heikosta valmistelusta johtuen virheelliselle perustalle, kansanedustaja Mäkynen puhui eduskunnassa.

– Ministeri Satonen on eduskunnan edessä antanut väärää tietoa, ja myöhemmin toistanut tätä virheellistä väitettä sen sijaan, että olisi korjannut sen tai pahoitellut. Tämän vuoksi Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, ettei ministeri Satonen ole eduskunnan luottamuksen arvoinen, Mäkynen jatkoi.

Satonen valmis pyytämään anteeksi

Satonen sanoi tänään eduskunnassa pyytävänsä anteeksi, jos hänen kertomansa osoitetaan vääräksi.

Työministeri toivoi eduskunnan kuulevan esimerkiksi Ruotsin sovittelutoimiston päälakimies Per Ewaldssonia siitä, kuinka pitkään poliittiset lakot voivat Ruotsissa jatkua.

– Tämähän on osittain akateeminen keskustelu, koska nyt me keskustellaan siitä, että jos Ruotsissa olisi laittomia lakkoja, niin kuinka kauan ne saisivat kestää. Minä ehdottaisin, jotta tähän asiaan saataisiin lopullinen selvyys, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuulisi Ruotsin valtakunnansovittelijan päälakimiestäPer Ewaldssonia. Hän varmaan tämän asian tietää, Satonen puhui eduskunnassa.