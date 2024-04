Kieltomerkkeihin rakastunut 3-vuotias halusi erikoisen synttärikakun

Gigi Percival , 3, rakastaa erilaisia kieltomerkkejä. Taapero on ihastunut ohje- ja käskymerkkeihin, joihin törmää julkisissa tiloissa.

Rakkaus erilaisiin plakaatteihin eteni lopulta siihen pisteeseen, että Gigi halusi syntymäpäiväkseen kakun, jonka koristeena on "tupakointi kielletty" -merkki. Tarjolla oli myös keksejä, joissa luki "pää pidettävä vedenpinnan yläpuolella", "märkänä liukas" sekä "vaatetus ei pakollinen". Viimeinen ohjeistus on tuttu nudistirannoilta. Katso videoita juhlista yltä!

" Hänen huoneensa ovessa lukee 'ei kulkua, vain luvan saaneille'"

– Meistä se on hassua ja söpöä. Hänen huoneensa ovessa lukee "ei kulkua, vain luvan saaneille". Suihkussamme on "märkänä liukas" -kyltti, ja hyllyllään hänellä on "tupakointi kielletty" -merkki, Adam kuvailee.