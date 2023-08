Amerikkalaisäiti joutui ottamaan neljä pientä lastaan mukaan oikeuteen – huvittava kaaos tallentui videolle

Velvollisuus saapua valamiehistöön, engl. jury duty, on Yhdysvalloissa pakollinen suoritus. Jos kutsu valamiehistöön on käynyt, sitä täytyy noudattaa, tai seurauksena on rangaistus. Kieltäytyminen olisi tuonut Scow'lle tonnin sakon, kertoo Good Morning America.