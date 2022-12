Talvinen parvekemoka voi aiheuttaa ikävän vesivahingon – tiesitkö tämän vuokralaisen vastuusta?

Monelle parvekkeelle on saattanut tupruttaa roimasti lunta, mutta kenen tehtävä on pitää vuokra-asunnon parveke puhtaana? Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa tiedotteessaan, että vuokralaisen on lain mukaan hoidettava vuokra-asuntoa huolellisesti.