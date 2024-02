Jarmo Kekäläiselle potkut!

57-vuotias Kekäläinen on toiminut Blue Jacketsin General Managerina vuodesta 2013 lähtien. Suomalaisen johdossa seuran vuodet ovat olleet laihat, varsinkin viime kausina. Viimeisenä kolmena kautena Blue Jackets on jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle. Kekäläisen ollessa seuran johdossa Columbuksen paras saavutus on kauden 2018-2019 NHL:n pudotuspelien puolivälierät.