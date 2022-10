KHL:ssä pelannut kiekkoilija yritti välttää kutsunnat Venäjällä – tuntuva tuomio

Inside the Games -sivusto kertoo, että tuomioistuin Ufassa totesi Lukinin syyllistyneen lahjontaan vuonna 2019. Hän oli tuolloin KHL-seura Salavat Julajev Ufan organisaatiossa. Lukin katui toimiaan, ja se lievensi rangaistusta. Lukin on urallaan pelannut 22 ottelua KHL-liigassa, mutta pääosin hän on pelannut Venäjän kakkostasolla VHL:ssä.