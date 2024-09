Kevään vaaleissa on kaksi eriväristä äänestyslippua – toiseen niistä on osattava raapustaa jopa neljä numeroa

Myös ehdokkaiden numeroinnit poikkeavat. Kuntavaaleissa ehdokkaiden numerot alkavat numerosta kaksi. Aluevaaliehdokkaiden numeroiden on tarkoitus olla nelinumeroisia.



Äänestyspaikat ovat molemmissa vaaleissa samat, joten äänestäminen onnistuu yhdellä kertaa. Äänestäjä voi halutessaan äänestää vain toisessa vaalissa tai käydä äänestämässä erillisillä kerroilla esimerkiksi ennakkoon yhdessä vaalissa ja vaalipäivänä toisessa.



Jos ehdokas on ehdolla molemmissa vaaleissa, on hänellä kaksi eri ehdokasnumeroa.



Aluevaaleissa valitaan 21 hyvinvointialueen aluevaltuustot. Helsingissä järjestetään ainoastaan kuntavaalit.