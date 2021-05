Keskustan Kurvisen mukaan olisi reilua äänestäjille, että perussuomalaiset lopettaisivat temppuilunsa – Ville Tavio kertoo, miksi keskustelumaraton jatkuu

– Kyse on Suomen itsemääräämisoikeuden luovuttamisesta, joka on perustuslain lukon takana, joka vaati kahden kolmasosan määräenemmistön (eduskunnassa). Kenties ne epäröivät kansanedustajat voivat vielä harkita omaa äänestyspäätöstään, Tavio sanoo MTV Uutisille.

– Että käydään perinpohjaista keskustelua, millä hinnalla Suomi on luovuttamassa omaa itsemääräämisoikeuttaan.

Keskustelua on eduskunnassa käyty myös useana yönä. Salissa on kuultu niin Punahilkkaa kuin runojen lausumistakin.

– Jokainen puheenvuoro on kansanedustajan omansa, ja ne täytyy sellaisena arvioida. Niillä puheenvuoroilla on eri meriittejä nähdäkseni.

– Olisi reilua eduskuntaa, poliittista järjestelmää ja ennen kaikkea äänestäjiä kohtaan, että temppuilu lopetettaisiin ja äänestettäisiin. Ymmärrän, että asia on iso ja vaikea. Tulen äänestämään sen puolesta, mutta ymmärrän myös ääniä sitä vastaan. Sitä en ymmärrä, että menettelytavoilla ja kikkailulla pitkitetään. Kyllä tässä on kaikki sanottu, mitä sanottavissa on.