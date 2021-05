Eeva Lehtimäen kommentti: Miten kauan perussuomalaiset voi pitää muuta eduskuntaa panttivankinaan?

Tänään eduskunta kokoontuu kello 13.30. Perussuomalaiset on vaatinut eduskunnan perustuslakivaliokunnalta tulkintaa siihen, voiko saman asian ottaa pöydälle vain kerran.

Elpymispakettia puitu perusteellisesti

Elpymispaketti on kevään suurimpia ja kiistellyimpiä kokonaisuuksia eduskunnassa. On ehdottoman tärkeää, että asiaa on puitu perusteellisesti eduskunnassa.