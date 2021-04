Keskustan ja SDP:n edustajat avautuvat MTV:lle hallituksen piinaviikosta, joka jätti lommoja: "Minulla oli eilen tunne, että tämä kaatuu nyt"

Keskustan ja SDP:n välit vaikuttivat vielä keskiviikon vastaiseen yöhön asti lähes mahdottomilta saada kuntoon, mutta niin vain hallituksen viisikko marssi keskiviikkona aamupäivällä kertomaan, että keskeisistä kysymyksistä on päästy sopuun.

– Mä luulen, että sellainen analyysi on helppo heittää, mutta ei tällaista voi käsikirjoittaa, Ovaska jatkoi.

– Vasemmistopuolueet ja me, ideologiset erot ovat niin suuria. Kun laitetaan saman pöydän ääreen, siinä kipinöi ja katsotaan tarkkaan. Nyt päästiin maaliin.

Yllättikö kepu demarit täysin?

– Tähän kehysriiheen valmistauduttiin viikkokaupalla erittäin huolellisesti, oli tärkeä löytää oikea linja taloudessa ja työllisyydessä. Edessä on mutka tiessä, siihen on tärkeä jarruttaa hallitusti, ei liian lujaa, jottei se söisi tulevan kasvun eväitä, Lindtman sanaili.

Mutkana ovat edessä vaanivat sopeutukset, jotka on sekä Lindtmanin että Ovaskan mielestä saatava tehtyä jo tämän hallituskauden aikana.

– Tässä on Suomi koronakriisin pitkittymisen jälkeen tilanteessa, jossa kasvua pitää tukea, mutta seuraavalle hallitukselle on jätettävä puhdas pöytä, Lindtman sanoi.

Lindtman myöntää, että raju kiista jätti hallituksen sisälle kupruja, joiden oikomisen on alettava välittömästi.

– Totta kai tämä jälkiä jättää. Pidän selvänä, että hallituksessa tämän jälkeen rivit tiivistetään, koska edessä olevat haasteet ovat mittavat. Meidän on hallitusti luovuttava koronarajoituksista ja jälleenrakennettava Suomen taloutta. Haasteet ovat niin isoja, että rivit on tiivistettävä. Ensimmäinen askel on kehyksessä.