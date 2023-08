Keskusta saattaa tukea hallituksen työmarkkinauudistuksia – Saarikko: "Peiliin katsomista on myös vasemmistolla"

Hallitus aikoo kahden ensimmäisten vuoden toteuttaa monia työmarkkinuudistuksia, jotka ovat työnantajapuolen pitkään toivomia, ja työntekijäpuolen vastustamia. Lakkoilua rajoittavia lakeja valmistellaan jo kolmikantaisesti, eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken, ja ne on tarkoitus tuoda eduskuntaan jo syksyllä.

– Keskusta kulkee keskitiellä ja arvioi esitykset yksi kerrallaan. Mutta tunnistamme, että Suomessa on valtava työvoimapula, oli kyse sitten sairaaloista tai yrityksistä, ja siksi meidän pitää rohkaista ihmisiä töihin.

"Nyt uudistukset löytää edestään"

Saarikon mukaan "peiliin katsomisen paikka" on myös vasemmistolla.

Saarikko ehdotti tänään myös, että koko eduskunta oppositiopuolueet mukaan lukien tukisivat hallitusta luottamusäänestyksessä, jos hallituksen rasisminvastainen tiedonanto on riittävän selkeä.

– Keskustan oppositiopolitiikan linja on omintakeinen. Edustamme omaa, vakaata keskitietä, emme ole ryhmittymä muiden puolueiden kanssa oppositiossa.

– Jos kaikki hallituksen ministerit todella irtisanoutuvat rasismista, ja tiedonannon viesti on selkeä, keskustalla on edellytykset sitä tukea. Suomi tarvitsee yhteisen viestin maailmalle siitä, että ihmisten yhdenvertaisuudessa meillä ei ole mitään epäselvää.

– Tämä hallitus on pohjaltaan sellainen, jonka suomalaiset vaaleissa halusivat. Nyt hallituksella on näytön paikka. Heidän pitää päästä töihin ja osoittaa, ovatko he luottamuksen arvoisia.