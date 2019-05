Raidehankkeet ovat pöydällä hallitusneuvotteluissa – tavoitteena mahdollisesti kolme nopeaa junarataa ja satojen miljoonien eurojen väyläkorjaukset

– Suomi on iso maa, ja me tarvitsemme panostuksia liikenneverkkoon seuraavalla hallituskaudella, mutta tässä vaiheessa on aivan liian aikaista sanoa, mitkä ovat ne hankkeet, jotka voivat tulla kysymykseen, sanoi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tullessaan Helsingin Säätytaloon iltapäivällä.