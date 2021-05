KRP on edistynyt Tytti Yli-Viikariin kohdistuvissa tutkinnoissa – MTV selvitti, kuinka monella pääjohtajan virkamatkalla on lennetty Finnairilla

Keskusrikospoliisi on pitänyt Finnair-lentopisteiden tutkintaa koskevassa tiedotuksessa suhteellisen niukkasanaista linjaa. Tutkinnanjohtaja, KRP:n rikostarkastaja Tommi Reen kertoo kuitenkin, että edistystä on tapahtunut.

– En ota kantaa henkilöön, mutta lentopisteiden käyttöön liittyvä esitutkinta on edistynyt jonkin verran. Olemme kuitenkin edelleen tiedonhankinta- ja analysointivaiheessa, tutkinnanjohtaja kertoo.

MTV:n Rikospaikka-ohjelma kertoi huhtikuussa , että poliisi epäilee Yli-Viikarin käyttäneen virkamatkoiltaan kertyneitä Finnair Plus -lentopisteitä vähintään tuhansien eurojen arvosta henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Lentomatkoille yli 100 000 euron hintalappu

Valtiotalouden tarkastusviraston pääjohtaja on virkakautenaan matkustanut ahkerasti lentämällä.

MTV Uutisten VTV:ltä pyytämistä tiedoista ilmenee, että Yli-Viikari on tehnyt 92 lentomatkoja sisältävää virkamatkaa kautensa alusta (1.1.2016) alkaen.

Finnairin lentoja on toteutunut yhteensä 59 virkamatkalla, virastosta kerrotaan.

Huomioitavaa on, että kustannukset ja lukumäärät eivät sisällä koronapandemian vuoksi peruuntuneita virkamatkoja.

Toinen tutkinta pidemmällä

Lentopisteisiin liittyvän tutkinnan lisäksi Yli-Viikari on myös epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

– Tämä asia on edennyt pidemmällä, muun muassa kaikki asiaan liittyvät henkilöt on kuulusteltu. Esitutkinta on kuitenkin vielä kesken, kertoo tutkinnanjohtaja Tommi Reen Keskusrikospoliisista.