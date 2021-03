STT:n tiedot: VTV:tä koskevassa virkarikostutkinnassa epäiltynä pääjohtaja Yli-Viikarin lisäksi viraston lakiasiainjohtaja

Keskusrikospoliisin esitutkinta on STT:n tietojen mukaan alkanut sopimuksesta, jossa virkamiehelle maksettiin palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies totesi vuonna 2016 tehdyn sopimuksen lainvastaiseksi viime joulukuussa.

Sopimuksen mukaan ylitarkastajalla ei ollut velvollisuutta olla virkapaikalla tai oikeutta käyttää työpaikan tiloja ja välineitä. Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan sopimus on ollut eduskunnan virkamieslain vastainen.

Julkisuudessa on kohistu myös kampaamo- ja matkakuluista

Yli-Viikarin toiminta on herättänyt julkisuudessa huomiota jo pitkään. Yle kertoi viime syksynä, että Yli-Viikari oli matkustanut vuosina 2018–2019 yhteensä yli 100 000 eurolla veronmaksajien piikkiin. Osa matkoista suuntautui kalliisiin kaukokohteisiin esimerkiksi seminaareihin.

Ilta-Sanomat taas kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille on ostettu vuosina 2018–2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä reilulla 4 700 eurolla.

Valtiontalouden tarkastusviraston taloussäännön mukaan pääjohtajan menot hyväksyy hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja. Tehtävässä on toiminut elokuusta lähtien Tuula Sandholm.

Sandholm kertoo STT:lle, että hän ei ole omana aikanaan huomannut pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin laskuissa mitään epäselvyyksiä. Hänen mukaansa se, että alainen hyväksyy pääjohtajan laskut, on virastoissa normaali käytäntö.

Henkilöstössä on ihmetelty matkustamista

Kaksi rivivirkamiestä VTV:stä kertoo STT:lle, että pääjohtajan runsasta matkustamista on päivitelty viraston sisällä jo ennen mediamylläkkää.

– Siellä käytiin läpi ajankohtainen tilanne, virkamieslain mukaiset toimenpiteet, kerrottiin omaan virkamieheemme kohdistuvasta toimenpiteestä ja minkä tyyppisiä toimenpiteitä on suunniteltu ja minkälaista selvitystä on tehty, Sandholm sanoo.

Laskuja hyväksymässä ainakin kaksi muuta

Viraston sääntöjen mukaan laskujen hyväksyjän on varmistuttava siitä, että menot on tarkastettu, ne ovat laillisia ja laskussa on tarvittavat selvitykset ja liitteet.