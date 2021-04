Tytti Yli-Viikari ei käyttänyt arvokkaita lentopisteitään organisaationsa hyväksi – jäljelle jää kaksi toinen toistaan surkeampaa vaihtoehtoa

KRP:n tutkimuksen ydinkysymys on, onko VTV:n pääjohtajan tekemistä virkamatkoista kertyneitä lentopisteitä käytetty henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa. Joko Yli-Viikari on jättänyt pisteet käyttämättä, mikä olisi valtion varojen haaskaamista – arveluttavaa, mutta ei rikollista valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajalta. Toinen vaihtoehto on, että pisteitä on käytetty väärin, ja KRP:n esitutkinta johtaisi syytteeseen.