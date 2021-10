VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sai syytteet – syyttäjä MTV Uutisille: Oikeudenkäynti alkanee pian

Taustalla virkamiehen kanssa tehty sopimus ja palkintopisteet

Mattila kertoo MTV Uutisille, että Yli-Viikaria ja Koirasta yhteisesti koskeva rikossyyte koskee toukokuussa 2016 tehtyä virkasuhteen päättymissopimusta, joka on tehty VTV:n virkamiehen kanssa. Julkisuudessa on kerrottu, että sopimuksen mukaan virkamiehelle maksettiin kahden vuoden ajan palkkaa ilman, että tällä oli työvelvoitetta.

– Toisessa kokonaisuudessa on kyse Yli-Viikarin osalta hänen virkamatkoiltaan kertyneistä Finnair Plus -palkintopisteistä ja niiden käyttämisestä muuhun kuin vastaisiin virkamatkoihin, Mattila sanoo.

– Syyttäjä nostaa syytteen, jos on todennäköisiä syitä epäillä jotain rikoksesta, ja nyt on katsottu, että se kynnys on ylittynyt. Eli todennäköiset syyt on olemassa.