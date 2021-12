Kesken ajon Michelle ymmärsi, ettei ehdi sairaalaan – vauva syntyi moottoritiellä Yhdysvalloissa

Synnytys alkoi ennenaikaisesti

Ystävä kiidätti kohti sairaalaa, mutta vauvalla oli muita suunnitelmia

– Näimme, että hän on terve, sormia ja varpaita on kymmenen, ja silloin totuus iskeytyi tajuntaan. Näimme hänet ja kuulimme hänen itkunsa ja tajusin, että ok, me teimme sen, Michelle kuvaa.