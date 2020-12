Ensimmäiset kesätyöhaut alkoivat – paikkojen määrää ei osata vielä arvioida: "Kaikesta huolimatta kesätöitä tulee olemaan tarjolla"

Koronaepidemiasta huolimatta ensimmäiset kesätyöpaikat ovat jälleen tulleet hakuun jo ennen kuin vuosi on ehtinyt edes vaihtua.

Duunitorin markkinointipäällikkö Saara Holma huomauttaa, että tarjolla olevien työpaikkojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä. Tämän hetken avointen työpaikkojen tarkkaa lukumäärää hän ei osaa kuitenkaan sanoa.

– Esimerkiksi S-ryhmällä on ilmoituksia, joissa lukee, että yhdellä ilmoituksella haetaan nuoria tietyille seuduille, Holma sanoo STT:lle.

Korona-yt:t laittaisivat rekrytoinnit jäihin

Epidemia vaikeuttaa sen arvioimista, kuinka paljon kesätyöpaikkoja on tulossa tarjolle. Tarjolla oleviin töihin vaikuttaa niin taudin kuin rokotusten eteneminen.

– On odotettavissa, että korona vaikuttaa jollain tavalla kesätöiden määrään. Jos yritykset joutuvat yt-neuvotteluita käymään, silloinhan tulee rekrykiellot päälle, Holma sanoo.

– Kyllä siellä kohtuullista vaihtelua on ollut.

Hakijat ovat jo liikkeellä

EK on teettänyt jäsenyrityksillään kyselyn siitä, kuinka monta kesätyöntekijää ne ovat viime kesänä työllistäneet ja mikä on ensi kesän tavoite. Kyselyn tuloksia ei ole vielä julkistettu.

– Nuorten työllistäjistä vähittäiskaupalla on mennyt hyvin, mutta sielläkin vaihtelee niin, että elintarvikepuolella on mennyt hyvin, erikoiskaupalla ei. Sitten matkailu- ja ravintola-ala on ollut vaikeuksissa jo yli puoli vuotta.