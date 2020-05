Kesätyöpaikkoja jaettu jopa puolet vähemmän kuin viime keväänä – koronarajoitusten purkaminen avaa lisää paikkoja

Myös Keski-Suomessa kesätyöpaikkailmoituksia oli satoja vähemmän kuin aiempana vuonna. Kaupan alalla S-ryhmä kertoo joutuneensa perumaan osan nuorten kesätyöpaikoista. Hakemuksia on tullut yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina, mutta kesätyöntekijöitä S-ryhmä palkkaa vain puolet aiemmasta määrästä, joka on normaalina vuonna noin 14 000.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat erikoistavarakaupat, kun taas päivittäistavarakaupoissa työvoiman tarve on jopa lisääntynyt, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Mikko Räsänen. Matkailualan pysähtyminen näkyy myös päivittäistavarakauppojen kesätöissä alueilla, joilla matkailu on tärkeä osa taloutta.

EK:n tavoitteena on 130 000 kesätyöpaikkaa vuosittain. Tänä vuonna paikkoja tullaan jakamaan vähemmän, mutta rajoitusten todelliset seuraukset selviävät vasta syksyllä yrityksille tehtävästä kesätyökyselystä. Räsäsen mukaan ajantasainen seuranta kesätyötilanteesta puuttuu.

Kesätyöpaikat vähissä myös kunnissa

Viime kesänä kunnissa oli tarjolla noin 45 000 kesätyöpaikkaa. Tänä vuonna kuntien tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä on pienempi, mutta tarkkaa lukumäärää ei Krausen mukaan vielä tiedetä.

Työsuhdeneuvontaa poikkeusoloissa

Avoimia paikkoja on Uudenmaan ja Keski-Suomen TE-toimistojen mukaan tällä hetkellä erityisesti rakennusalalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siivouksessa. Lisäksi Uudellamaalla kesätöitä on tuotanto- ja varastotyössä ja Keski-Suomessa puhelinmyynnissä. Myös maatalouden kausitöitä on jonkin verran haussa.