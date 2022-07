Kesäteatterinäytelmä nostatti rasismikohun – nyt puhuu näytelmän ohjaaja ensi-iltapäivänä

Näytelmää on paheksuttu rasistiseksi erityisesti päähenkilön halventavan nimen, Amatullah Mamubatjahin takia. Sukunimi viittaa mamupatja-termiin, joka puolestaan tarkoittaa suomalaista naista, joka makaa maahanmuuttajan kanssa. Sitä käytetään erityisesti maahanmuuttovastaisessa ja rasistisessa kontekstissa.

– Siinä kävi minulla tällainen tahaton lipsahdus. Minä nettimaailmasta vähän katselin noita nimiä ja ajattelin, että tuossa on tuommoinen vähän ronskimmalla huumorilla, mutta en tarkastanut, mihin tarkoitukseen nimeä on käytetty, kertoo näytelmän käsikirjoittaja, ohjaaja Seppo Holttinen MTV Uutisille.

"En näe ristiriitaa"

Näytelmässä yksi päähenkilöistä on Suomessa syntynyt "zurkistanilaistaustainen" toimittaja ja woke-kulttuurin edustaja, joka muuttaa puolisonsa kanssa Hämeen Kurppasuon kylään, jossa paikallinen väestö on lähes kauttaaltaan eläkeikäisiä "boomereita".

Kritiikkiä esitys on saanut myös siitä, että näytelmän pääosan esittäjä on valkoihoinen nainen, vaikka hänen roolihahmonsa on Lähi-idästä. Ohjaaja ei kuitenkaan näe tässä mitään ristiriitaa.