Kommentti: Kesäteatterin kohu kertoo jotain olennaista rasismista

Ensi-iltansa juuri saaneen Boomereita woke-kulttuurin puristuksessa -näytelmän rasistiset nimet ja stereotypiat vahvistavat valtaväestön ennakkoluuloja vähemmistöjä kohtaan ja lisäävät rasismia. Se on selvä. Kesäteatterinäytelmän nimet ovat paitsi halventavia ja törkeitä, myös laiskoja.

Taiteen vapaudesta sen sijaan on puhuttu ennenkin.

Taiteen vapautta vai identiteettipolitiikkaa?

Taiteen politisointia on kritisoitu amerikkalaiseksi identiteettipolitiikaksi, jossa ei ole kyse enää rakentavasta keskustelusta yhteisöjen välillä, vaan arvoista osana identiteettiä. Kansallisteatterin kohussa kritisoitiin sitä, että transaktivistit vaativat roolin poistamista niin, että kansallinen instituutio peruuttaa ensi-iltansa. Tämän nähtiin heikentävän taideinstituutioiden valtaa.

Usein rasisminvastaisuus näyttäytyy rasismista ymmärtämättömälle identiteettikysymyksenä. Keskustelu on vaikeaselkoista, akateemisia käsitteitä vilisevää ja vain tietyille ihmisille suunnattua.

Maalla asuvat sukupolvet, joille sanan- ja ilmaisuvapaus on tärkeä arvo, menevät hämilleen. Eikö mitään saa enää sanoa? Edes huumorin nimissä?

Rasismin normalisoiminen tuottaa todellista kärsimystä

Teatterissa roolihahmoon eläytyminen on yksi keino lisätä empatiaa ja ymmärtää erilaisuutta. Huumori on sekin keino lähestyä vaikeita asioita. Sitä tässäkin näytelmässä on yritetty.