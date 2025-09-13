La Niñan todennäköisyys kasvaa loppuvuonna ja ilmiöllä voi olla karu vaikutus Suomen talveen, kertoo Markus Mäntykannas Forecan blogissaan.

Tyynen valtameren virtausoloissa tapahtuu muutaman vuoden välein muutoksia niin, että vuoroin tropiikin merivesi lämpenee ja vuoroin viilenee.

El Niño -vaiheessa merivesi lämpenee alueen keskisissä ja itäisissä osissa ja koko maapallon keskilämpötila nousee.

La Niñalla on päinvastainen vaikutus, eli sen aikana meriveden lämpötila laskee vähintään 0,5 astetta tarkastelualueella.

Markus Mäntykannaksen mukaan jonkin verran näyttöä on kuitenkin siitä, että La Niña voisi voimistaa lauhoja länsivirtauksia Pohjois-Euroopan talviaikana.

La Niña palaa loppuvuodesta

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan La Niña tekee 55 prosentin todennäköisyydellä paluun jo tämän loppuvuoden aikana.

Myös Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n ennusteessa on Mäntykannaksen mukaan selvä signaali La Niña -ilmiön kehittymisestä.

3:47 Katso myös tietopaketti El Niñosta ja La Niñasta videolta.

ECMWF: Suomeen karu talvi

Ensimmäiset pitkän aikavälin ennusteet kattavat jo tulevan talven.

Forecan sivuilla vastikään julkaistu loka–joulukuun kausiennuste povasi Suomeen leutoa ja sateista loppusyksyä ja alkutalvea.

ECMWF:n pitkä ennuste joulu–helmikuulle on hyvin samansuuntainen.

– Pidän mahdollisena, että loppuvuodesta alkava La Niña saattaa lisätä lauhan talven todennäköisyyttä Pohjois-Euroopassa, Mäntykannas toteaa blogissa.

Lämpötilaennusteen mukaan valtaosa Manner-Euroopasta odottaa leutoa talvea.

– Suurin poikkeama keskiarvosta on Suomessa ja Ruotsissa, 1–2 astetta normaalia lämpimämpää. Huomionarvoista on, että valtaosa globaaleista pitkän ajan ennusteista ennakoi erityisesti Pohjois-Eurooppaan selvästi keskivertoa leudompaa talvea, Mäntykannas toteaa.

Ehkä myös sateisempaa

Pohjois-Euroopassa on Mäntykannaksen mukaan varovainen signaali myös keskiarvoa sateisemmasta talvesta.

– Tämä ennuste korreloi hyvin lämpötilaennusteen kanssa: jos matalapaineet liikkuvat Pohjois-Atlantilla pohjoista reittiä ja ilmavirtaus käy keskimäärin lännestä itään, sää on leutoa ja sateista.

– Tässä skenaariossa maan eteläosassa lumet voivat olla vähissä, Lapissa sydäntalvesta voi tulla hyvin luminen.

Pitkän aikavälin ennuste talvelle siis näyttää karulta, jos kovasti lunta ja pakkasia odottaa, Mäntykannas summaa.

Hän painottaa kuitenkin, että ennuste on vielä varhainen ja kokeiluasteella, joten muutokset ovat mahdollisia.