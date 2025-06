Kesäleireiltä saa apua yksinäisyyteen ja mukavaa tekemistä – tältä näyttää yhdellä niistä

Koululaisten kesälomat ovat taas täällä, mutta samaan aikaan harvalla vanhemmalla on kahdeksan tai jopa yhdentoista viikon mittaiseen lomailuun mahdollisuutta.

Monen perheen pelastus ovat erilaiset päiväleirit, joita löytyy niin kuntien, seurakuntien kuin yksityisten toimijoidenkin järjestäminä.

"Haluaisin toisellekin leirille"

Helsinkiläisen Musiikkiteatteri Kapsäkin leirillä lapset tekevät viikossa oman musiikkiteatteriesityksen.

Musiikkiohjaaja Iiris Tarnanen sanoo, että leirillä tehdään erilaisia harjoitteita, joiden kautta luodaan esitys.

– Niitä on tosi monenlaisia. Improvisoidaan, on liikettä, on musisointia. Ollaan tehty laulujen sanoja ja lauluja, Tarnanen sanoo.

Teatteriohjaaja Sanna Breilinin mukaan loppuesityksen inspiraatio on jokin "ankkuri".

– Ja sen ympärille kasaamme meidän omannäköisesti asioita. Joskus se on joku biisi, joskus sana, joskus kuva. Nyt se on kirja, Breilin sanoo.

Kymmenvuotias Helmi on leirillä neljättä kertaa.

– Haluaisin (kesällä) pitää hauskaa ja laulaa. Ja haluaisin varmaan vielä toiselle leirille kesän lopussa, Helmi sanoo.

Ilmaista toimintaa vanhemmillekin nuorille

Myös isommat koululaiset ja opiskelijat viettävät pitkiä lomia, ja moni kaupunki tarjoaakin edullista tai kokonaan ilmaista toimintaa nuorille.



Esimerkiksi Tampereella nuorille on luvassa meemileiri, Rovaniemellä tehdään kesällä katutaidetta ja Oulussa tekemistä on paljon myös nuorille aikuisille. Esimerkiksi puistoruokailua järjestetään myös 18-29-vuotiaille.



Aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin nuorisopalveluista sanoo, että nuorille on tärkeä järjestää kesäksi tekemistä.

– Jos miettii nuorisopalveluiden perusideologiaa kesällä, haluaisimme, että jokaisella nuorella olisi syksyllä makee tarina, kesämuisto ja kesä taustalla, josta he kertovat sitten muille ja kertovat, kuinka on ollut onnistunut kesä.

– Ja sen me haluamme kaupunkina ja nuorisopalveluna taata jokaiselle huolimatta siitä, onko euroja siihen makeeseen kesään laittaa, Hörkkö sanoo.

– Valtaosa tekemisistä on jopa itseasiassa nuorten tuottamaa, tai nuorten ideoista (peräisin).

Kesäleireiltä apua yksinäisyyteen

Nuorten yksinäisyys on tutkimuksen mukaan lisääntynyt koronan jälkeen. Yläkoulun ja toisen asteen oppilaista 15% kokee, ettei heillä ole yhtäkään ystävää tai kokee olonsa jatkuvasti yksinäiseksi.

– Viisitoista prosenttia on niin hurja luku, että toivon, että kesän tekemiset nuorisotalolla, missä voi mennä toisenlaiseen ryhmään kuin koulussa, auttavat löytämään kavereita ja vertaisia.