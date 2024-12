Kerttu Niskaselle tapahtui ällistyttävä muutos – "Se on mysteeri"

Tour de Skin yllättävä sprinttitulos ja yhteislähtökilpailun napakka kiri kiihdyttivät suomalaisodotuksia hiihtosarjan kokonaiskilpailussa.

Kerttu Niskanen on toipunut ällistyttävällä tavalla alkukauden jumistaan maastohiihdon maailmancupin ja Tour de Skin kärkikamppailuihin. Niskanen hiihteli cupin avauksessa Rukalla sijoille 16–27, mutta hypähti perinteisen hiihtotavan kilpailussa toiselle tilalle jo joulukuun puolivälissä Davosissa.

Tour de Skin ensimmäisten starttien tulokset Toblachissa vahvistavat, että Niskanen on valmentajapuolisonsa Juho Mikkosen kanssa onnistunut palauttamaan herkkyyden hiihtoonsa. Niskanen oli ensin vapaan hiihtotavan sprintissä iloisesti yhdeksäs ja hiihti sunnuntaina Yhdysvaltain Jessie Digginsin kannoilla toiseksi perinteisen hiihtotavan yhteislähdössä.

Varsinkin Niskasen kirikyky yhteislähdössä oli vakuuttava.

– Maailmancupin ensimmäisenä viikonloppuna huomasin, ettei kiriä löydy ollenkaan. Meno oli tukkoista. Se on paljon kiinni siitä, minkä verran kehossa on kuormitusta. Juho on myös aina sanonut, etten ole niin hidas kuin itse luulen, Niskanen naureskeli tyytyväisenä yhteislähtökilpailun tulokseen.

Kunto piti kaivaa syvältä

Niskasen alkukauden ongelmat johtuivat syksyn viimeisen harjoitusleirin aiheuttamasta uupumuksesta, josta hän toipui odotettua hitaammin. Niskanen on aina vertynyt hitaasti parhaimmilleen, mutta tänä syksynä hän aloitti nousun poikkeuksellisen syvältä.

– Se on mysteeri, miksi minulla on alkutalvi niin huono. Alla on hyvä harjoituskausi, menet sitten lumelle ja laitat lapun rintaan, mutta tuntuu ettet pääse kilpailuissa mihinkään. Se on vaan joku asia, mihin emme ole keksineet ratkaisua, Niskanen ihmetteli.

Tällä kertaa vauhti parani Davosin kilpailuun sellaisella hypähdyksellä, että se yllätti myös Niskasen.

– En odottanut, että jo Davosissa sitten kulkisi niin hyvin. Toisaalta Davos on minulle mieluinen paikka, ja korkeus on minulle eduksi.

Toblachissa hiihdetään 1 200 metrissä eli nelisensataa metriä Davosia alempana.

Niskanen odottaa väliaikalähtöä

Niskanen kertoi yhteislähtökilpailun jälkeen, että hiihto tuntuu myös kehossa paremmalta kuin kauden ensimmäisissä maailmancupeissa. Hän on Tour de Skillä Digginsin jälkeen toisena ja maailmancupissa jo seitsemäntenä.

Niskanen ei kuitenkaan taipunut arvioimaan mahdollisuuksiaan Tourin kokonaiskilpailussa. Hän kaipaa edelleen lisävahvistusta huippukunnolleen.

– Yhteislähtö oli niin häslinkiä, Niskanen vähätteli sunnuntain tulosta kuntonsa mittarina.

– Olisi ollut mielenkiintoista hiihtää kilpailu väliaikalähtönä. Sitten olisi oikeasti tiennyt, millä tavalla pystyy hiihtämään tasaisen kovaa.

Niskanen saa kaipaamiaan vastauksia tiistaina. Tourin kolmas startti hiihdetään väliaikalähtönä, mutta hiihtotapa vaihtuu 20 kilometrillä vapaaksi. Kilpailu on myös hyvin erikoinen, sillä reitin ensimmäinen puolikas on lähes yhtämittaista nousua ja toinen loivaa laskua.