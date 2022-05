Kenian Taitavuorilla tutkitaan ensi vuonna korona- ja ebolaviruksia uudessa suomalaislaboratoriossa

Virustauteihin erikoistunut apulaisprofessori Tarja Sironen on juuri palannut Taitavuorilta kaakkoisesta Keniasta.

Taitavuoret ovat hyvä paikka tutkimuksille. Vuorilla on uusien viruksien lisääntymiseen liittyviä riskitekijöitä. Taitan ympäristö on myös oivaa aluetta viruksille.

Moni viruksista on lähtöisin villieläimistä kuten lepakoista, ja joko Afrikasta tai Aasiasta. Myös esimerkiksi hyönteiset ja jyrsijät voivat levittää viruksia.

Taitavuorilla tutkimusten tavoitteena on ymmärtää, mistä pandemiat saavat alkunsa ja kuinka niitä voidaan estää.

Seurannassa korona ja ebola

– Olemme keskittyneet kahteen virustyyppiin, koronaviruksiin ja ebolavirukseen. Niitä on löydetty tietyistä lepakkolajeista, joita nyt seuraamme tarkemmin. Sironen kertoo.

Taitavuorilla lepakkotutkimusta on tehty vuodesta 2015. Se on jo tuottanut muun muassa tieteellisiä julkaisuja ja tietoa paikallisten terveysviranomaisten käyttöön.

Taitavuorille nyt nousevan laboratorion perustaminen on Weisell-säätiön ansiota. Se teki lahjoituksen, jota ilman laboratoriota ei välttämättä olisi saatu perustettua. Nyt virustutkimuksiin pystytään pureutumaan tarkemmin.

Uuteen laboratorioon ensi vuonna

Uuden laboratorion rakennussuunnitelma on tehty ja vanhaa tilaa puretaan. Uuden pitäisi päästää tutkijat ovistaan sisään ensi vuoden alkupuolella.

Virukset eivät tunne rajoja. Myös tutkija- ja avustajajoukko on kansainvälistä. Moni avustaja on paikallinen, Sirosen tärkeä tutkijakumppani on yhdysvaltalainen isäntälajien ja virusten dynamiikkaa tutkiva apulaisprofessori Kristian Forbes.