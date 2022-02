Painava lumi uhkaa kattoja eri puolilla maata – "Tosi harvinaista, että sataa näin paljon"

Viime viikolla pelastuslaitokset kertoivatkin useiden kattojen romahtamisesta eri puolilla Suomea. Esimerkiksi navettojen kattoja on romahtanut muun muassa Asikkalassa ja Lestijärvellä.

Suurin lumikuorma on tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa, jossa aletaan lähestyä jo 200 kilon lumikuormaa.

Rannikolla satanut harvinaisen paljon

Helpotusta ei näy edessä. Pakkaset näyttävät jatkuvan ja luntakin on luvassa lisää. Mitä märempää lumi on, sitä painavampaa se on.