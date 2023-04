Kemiläinen Elli Immo murhattiin lähes 70 vuotta sitten – uutuussarja paljastaa uutta tietoa selvittämättömästä henkirikoksesta

C Moren uudessa alkuperäissarjassa Vaiettu murha: Elli Immo dekkarikirjailija Elina Backman ja kirjailija-toimittaja Heidi Holmavuo tutkivat Elli Immon murhaa.

Kemiläinen 20-vuotias Elli Immo murhattiin 7. joulukuuta vuonna 1955. Murhaajaa ei koskaan löydetty ja tapaus painui unohduksiin.

Dokumenttisarjassa haastatellaan aikalaisia ja käydään läpi poliisin tutkintamateriaalia.

Holmavuon ja Backmanin yli vuoden kestänyttä matkaa seurataan sarjassa siihen pisteeseen, jossa kerättyjen tietojen ansiosta poliisi avaa unohdetun tapauksen tutkinnan uudelleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tämä oli pysäyttävä tutkimusmatka, jonka aikana erilaisilta tunteilta ei vältytty. Dekkarikirjailijana työskentelen pääosin fiktion parissa – joskus todellisuus tuo kuitenkin eteen sellaisia käänteitä, joita olisi mahdotonta edes itse keksiä, Backman kertoo tiedotteessa.

– Kun koko Kemi vaikeni murhasta, herätti se valtavasti kysymyksiä, joihin lähes pakkomielteisesti halusin etsiä vastauksia. Olen perehtynyt moniin suomalaisiin henkirikoksiin vuosien aikana, mutta tämän murhan tutkintamateriaalista tuli heti sellainen olo, että tässä kaikki ei ole kohdallaan, Holmavuo toteaa.

Dokumenttisarja pohjaa osittain Otavan julkaisemaan äänikirjaan Ratkaisematon – Kirja, joka avasi murhatutkinnan.