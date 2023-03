C Moren Made in Finland -alkuperäissarja kansainväliseen jakeluun

Nokia-yhtiön noususta kohti maailmanlaajuista menestystä kertova C More -alkuperäissarja Made in Finland on valikoitunut osaksi Disney Plus -suoratoistopalvelun valikoimaa.

Variety kertoo, että tositapahtumiin perustuva, kuusiosainen Made in Finland -sarja on jatkossa katsottavissa Italian, Hollannin ja Belgian Disney Plus -palveluissa. Lisäksi Walter Presents -palvelu on ostanut sarjan esitysoikeudet Isoon-Britanniaan ja Irlantiin ja RÚV-televisiokanava Islantiin.

Rabbit Filmsin tuottaman sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Maarit Lalli. Sarjaa tähdittävät muun muassa näyttelijät Satu Tuuli Karhu,Emil Kihlström, Aku Sipola, Oona Airola ja Sampo Sarkola.