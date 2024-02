Kemijärvelle suunnitellaan laitosta, jolla sähköä voisi varastoida pahan päivän varalle

Suunnitteilla on noin 500 megawatin tehoinen pumppuvoimalaitos, joka sijaitsisi noin viiden kilometrin päässä Pohjolan Voiman Jumiskon voimalaitoksesta. Kyseinen Askanaavan alue on jo nykyisin ojitettu metsätalouskäyttöön. Suunnitellun varastointialtaan pinta olisi 300 hehtaaria, joka vastaa hieman alle puolta Rovaniemen lentokentästä.

Pumppuvoimalaitoksen toiminta perustuu korkeuseron hyödyntämiseen. Niitä on käytössä muun muassa Norjassa ja Itävallassa.

– Silloin, kun sähköä on tarjolla paljon, vettä pumpattaisiin Kemijärvestä ylempänä sijaitsevaan varastointialtaaseen. Kun sähköstä on pulaa, laskettaisiin vesi turbiinin läpi takaisin varastointialtaasta Kemijärveen. Näin sähköjärjestelmään saadaan tehokkaasti tuntuva määrä lisäkapasiteettia silloin, kun sitä kipeimmin tarvitaan, Pohjolan Voima kertoo tiedotteessa.

Pullin mukaan Pohjolan Voimalle on tärkeää käydä tiivistä vuoropuhelu maanomistajien ja paikallisyhteisöjen kanssa. Yhtiö on jo lähestynyt maanomistajia ja Kemijärven kaupunginjohtajaa. Seuraavaksi on tarkoitus järjestää keskustelutilaisuuksia sidosryhmille.