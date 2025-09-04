Kellojen siirtelyn lopettaminen nytkähti EU:n rattaissa eteenpäin vuosien jumin jälkeen – taustalla suomalaismeppi

Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (rkp.) on saanut vastauksen Euroopan komissiolle esittämäänsä kirjalliseen kysymykseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen lopettamisesta.

Kellojen siirtely keväällä ja syksyllä on herättänyt Suomessa intohimoja puoleen ja toiseen siitä lähtien, kun se vuonna 1981 aloitettiin.

Myös Euroopan unionissa asiasta on keskusteltu sitkeästi ja pitkään mutta tuloksetta.

Komissio antoi ensi kertaa jo vuonna 2018 ehdotuksen kellojen siirtelystä luopumisesta.

Parlamentin kanta on ollut myönteinen, mutta jäsenmaista koostuva ministerineuvosto ei ole ottanut asiaan kantaa.

Ehkä jo tänä vuonna tapahtuu

Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson esitti kesäkuussa komissiolle kirjallisen kysymyksen saadakseen prosessiin uutta vauhtia.

– Nyt kun komissio on maininnut asian vuoden 2025 työohjelmassaan, pyysin selvitystä siitä, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa asian edistämiseksi ja ratkaisun saavuttamiseksi ministerineuvostossa, Henriksson kertoo tiedotteessaan.

Henriksson kertoo, että EU:n kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaavan komissaarin Apostolos Tzitzikostasin mukaan uusi komissio on "aktiivisesti tehnyt yhteistyötä useiden ministerineuvoston puheenjohtajavaltioiden sekä yksittäisten jäsenmaiden kanssa analysoidakseen oikeudellisia ja käytännön haasteita, joita liittyi aiempaan ehdotukseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen poistamisesta".

Lisäksi Tzitzikostas totesi Henrikssonin mukaan, että komissio tulee tekemään uuden selvityksen kellojen siirtelyn lopettamisesta, ja sen teko on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden aikana.

– Komission uusi selvitys on tervetullut. Toivon, että komissio ryhtyisi toimeen mahdollisimman pian, jotta turhauttavasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä luovuttaisiin. Nyt on korkea aika, Henriksson päättää.

Suomessa ja muualla Euroopassa siirrytään talviaikaan, eli normaaliaikaan taas 26. lokakuuta.

