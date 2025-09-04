Kellojen siirtelyn lopettaminen nytkähti EU:n rattaissa eteenpäin vuosien jumin jälkeen – taustalla suomalaismeppi

AOP Kesäaika, talviaika ja kaksi kelloa.
Suomessa on siirrytty kesä- ja talviaikaan vuodesta 1981 saakka.
Julkaistu 12 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (rkp.) on saanut vastauksen Euroopan komissiolle esittämäänsä kirjalliseen kysymykseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen lopettamisesta.

Kellojen siirtely keväällä ja syksyllä on herättänyt Suomessa intohimoja puoleen ja toiseen siitä lähtien, kun se vuonna 1981 aloitettiin.

Myös Euroopan unionissa asiasta on keskusteltu sitkeästi ja pitkään mutta tuloksetta.

Komissio antoi ensi kertaa jo vuonna 2018 ehdotuksen kellojen siirtelystä luopumisesta. 

Parlamentin kanta on ollut myönteinen, mutta jäsenmaista koostuva ministerineuvosto ei ole ottanut asiaan kantaa.

Lue myös: Tiedätkö, mitä hyötyä kellojen siirtämisestä on? Kesäaika juontaa juurensa sota-aikoihin ja öljykriisiin

Ehkä jo tänä vuonna tapahtuu

Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson esitti kesäkuussa komissiolle kirjallisen kysymyksen saadakseen prosessiin uutta vauhtia.

– Nyt kun komissio on maininnut asian vuoden 2025 työohjelmassaan, pyysin selvitystä siitä, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa asian edistämiseksi ja ratkaisun saavuttamiseksi ministerineuvostossa, Henriksson kertoo tiedotteessaan.

2503 AOPEuroparlamentaarikko Anna-Maja Henriksson esitti kesäkuussa komissiolle kirjallisen kysymyksen saadakseen prosessiin uutta vauhtia.Tomi Natri /All Over Press

Henriksson kertoo, että EU:n kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaavan komissaarin Apostolos Tzitzikostasin mukaan uusi komissio on "aktiivisesti tehnyt yhteistyötä useiden ministerineuvoston puheenjohtajavaltioiden sekä yksittäisten jäsenmaiden kanssa analysoidakseen oikeudellisia ja käytännön haasteita, joita liittyi aiempaan ehdotukseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen poistamisesta".

Lisäksi Tzitzikostas totesi Henrikssonin mukaan, että komissio tulee tekemään uuden selvityksen kellojen siirtelyn lopettamisesta, ja sen teko on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden aikana.

– Komission uusi selvitys on tervetullut. Toivon, että komissio ryhtyisi toimeen mahdollisimman pian, jotta turhauttavasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä luovuttaisiin. Nyt on korkea aika, Henriksson päättää.

Suomessa ja muualla Euroopassa siirrytään talviaikaan, eli normaaliaikaan taas 26. lokakuuta.

Lue myös:

Miten selviät kellojen siirrosta? Aamu- ja iltavirkkujen välillä merkittävä ero

Joukko meppejä yrittää jälleen lopettaa kellojen siirtelyn – "Tärkein projekti on saada komissio heräämään"

Lisää aiheesta:

Joukko meppejä yrittää taas lopettaa kellojen siirtelyn – kansalaiskyselyssä yksiselitteinen kanta Eikö tämän pitänyt jo loppua? Sunnuntaina siirrellään taas kellon viisareita – "Unirytmin tasaantumiseen saattaa mennä aikaa"Suomi siirtyi yöllä takaisin talviaikaan – tarkista kellotLakialoite hyväksyttiin murskaluvuin – kellojen siirtely loppuu vuonna 2021Kellojen siirtelyn lopettamiselle vihreää valoa EU:n valiokunnalta – europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari: "Pahin uhkakuva voisi olla, että jäsenmaissa herää vastustus"Kellojen siirtämisestä halutaan eroon eduskunnassakin – Laura Huhtasaari: Kesäaika on taas yksi syy lisää EU:sta eroamiselle
PolitiikkaKellotEurooppaEUAnna-Maja HenrikssonLifestyleKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Politiikka