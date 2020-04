Kela saa ulkoministeriöstä 50 virkailijaa purkamaan ruuhkaa

Tiedotteen mukaan viisumihakemusten määrä on vähentynyt koronaepidemian takia. Vastaavasti Kelalla työmäärä on kasvanut. Viisumivirkailijoiden työkierto kestää kolme kuukautta.

– Tällä hetkellä koulutamme työvoimaa niin Kelan sisältä kuin uusista rekrytoinneistakin. Viisumivirkailijoilla on jo valmiiksi sellaisia taitoja, joista on hyötyä myös etuushakemusten ratkaisemisessa. Tämä on ainutlaatuinen näyttö poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, sanoo Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen tiedotteessa.