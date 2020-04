TE-toimisto aloitti jättirekryn koronaviruksen takia – ruuhkan purkuun haetaan 100 uutta työntekijää: "Arvostamme paineensietokykyä"

Tuoreessa työnhakuilmoituksessa Uudenmaalla sijaitseviin TE-toimipisteisiin haetaan kaikkiaan sataa uutta määräaikaista työntekijää. Paikkoja on tarjolla esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Porvoossa, Lohjalla, Järvenpäässä ja Tammisaaressa.

Työttömiä 14 000

Työtehtävien määräaikaisuuden perusteena on ruuhkanpurku ja koronaepidemian vuoksi lisääntyneet tehtävät.

Koronaepidemian vuoksi on lomautettu jo yli 100 000 työntekijää, työ- ja elinkeinoministeriö kertoi keskiviikkona. Uusia työttömiä on koronatilanteen takia on syntynyt noin 14 000.