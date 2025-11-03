Lempäälässä sijaitsee mielenkiintoinen puutarha, josta ei katseltava heti lopu kesken.

85-vuotias keksijä ja taiteilija Raimo Flink on pystyttänyt kesämökkinsä pihamaalle useita huomiota herättäviä patsaita, jotka havainnollistavat maapallon historian eri aikakausia. Pihalta löytyy lukuisia teoksia, joiden joukossa on muun muassa sarvikuono, mammutti ja brontosaurus.

Flink on rakentanut monet teoksistaan fossiililöydöistä saatujen aitojen mittojen mukaan, joten esimerkiksi brontosauruspatsaan tapauksessa puhutaan suorastaan valtavasta mittaluokasta.

Brontosauruspatsaan pää yltää noin kymmenen metrin korkeudelle. Patsaan vartalo lepää neljän jykevän ja lihaksikkaaksi muotoillun jalan varassa. Patsaan vartalo on niin kookas, että sen sisällä on erillinen näyttelyhuone, jonne mahtuu vaivatta useita ihmisiä kerralla. Koko komeus painaa noin 20 tonnia.

Huoneeseen kiivetään tikkaita pitkin patsaan pitkän hännän alapuolelta. Tunnelma brontosauruksen ”vatsassa” on luolamainen. Oranssilla maalatut seinät luovat tilaan lämpöä. Näyttelytilassa on parhaillaan esillä malleja saman aikakauden kookkaista hyönteisistä.

Itse kehitetty niksibetoni taipuu moneksi

Flink on rakentanut patsaansa kehittämällään betonimateriaalilla, jonka hän on nimennyt niksibetoniksi. Materiaalissa hiekan ja sementin sekaan sekoitetaan runsaasti tekstiileistä peräisin olevaa keinokuitua. Flink kertoo, että niksibetoni ei halkeile. Betoniin sekoitettu keinokuitu ei myöskään haurastu ajan saatossa. Flink kertoo, että niksibetonista on sen ominaisuuksien ansiosta tehty muun muassa uima-altaita.