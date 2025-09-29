Vuonna 1925 skottikeksijä John Logie Baird halusi testata keksimäänsä laitetta ja onnistui saamaan aikaan maailman ensimmäisen televisiokuvan.

Sata vuotta sitten 2. lokakuuta 1925 skotlantilainen keksijä John Logie Baird onnistui lähettämään tunnistettavan liikkuvan kuvan ihmiskasvoista televisiossa.

Ensimmäinen televisiotähti oli 18-vuotias toimistotyöntekijä William Taynton, joka palasi televisioon 40 vuotta myöhemmin kertomaan BBC:lle tuosta käänteentekevästä hetkestä ja vieraili ABC:n televisiostudiolla Teddingtonissa, Lontoossa.

Baird perusti laboratorion televisiokokeilujensa aloittamiseksi Lontoon Sohoon ja rakensi laitteistonsa romumateriaalista, mukaan lukien vanhasta teelaatikosta, johon oli asennettu moottori.

William Taynton pääsi 18-vuotiaana osaksi suurta ihmiskoetta, eli esiintymään ensimmäisenä ihmisenä televisiossa./All Over Press

Bairdin järjestelmän ytimessä oli suuri levy, joka pyöri suurella nopeudella ja skannasi kuvia rivi riviltä valoilmaisimien ja voimakkaan valon avulla. Nämä signaalit lähetettiin ja rekonstruoitiin liikkuvien kuvien tuottamiseksi.

Hänen mekaaninen laitteensa tuotti kuitenkin niin voimakasta lämpöä, joten ihmisten oli vaikeaa olla sen edessä. Kokeissaan hän joutui käyttämään vatsastapuhujan nukkea, jonka hän nimesi Stooky Billiksi.

”Laite oli sekasotku”

Lokakuussa 1925 Baird testasi laitettaan ensimmäistä kertaa oikealla ihmisellä.

Tuo koekaniini oli 18-vuotias toimistotyöntekijä Taynton, joka työskenteli samassa rakennuksessa Bairdin laboratorion alapuolella.

Taynton muisteli hetkeä BBC:lle 40 vuotta myöhemmin vuonna 1965.

– Herra Baird tuli kiireesti alas täynnä innostusta ja melkein raahasi minut ulos toimistostani mennäkseen pieneen laboratorioonsa. Luulen, että hän oli niin innoissaan, ettei saanut sanoja suustaan. Hän melkein tarttui minuun ja halusi, että menisin yläkertaan mahdollisimman nopeasti, Taynton kertoi BBC:lle.

Taynton näki Bairdin rähjäisen tilan ja hänen teki mieli juosta takaisin toimistoonsa.

– Laite, jota hän käytti noina päivinä, oli sekasotku. Hänellä oli pahvisia levyjä, joissa oli polkupyörän osia ja muita osia, kaikenlaisia lamppuja, vanhoja paristoja ja joitakin hyvin vanhoja moottoreita, joita hän käytti levyn pyörittämiseen, Taynton muisteli näkemäänsä aparaattia.

Baird istutti hänet lähettimen eteen, ja Taynton alkoi tuntea kuumuutta ja pelästyi. Baird vakuutti hänelle, ettei ollut mitään syytä huoleen. Taynton ei pystynyt olemaan laitteen edessä minuuttia kauempaa, sillä lamput tuottivat valtavan määrän lämpöä.

Mies sai koekaniinina toimimisesta kaksi shillinkiä ja kuusi penniä ja tämän jälkeen Baird suostutteli Tayntonin takaisin paikalleen laitteen eteen.

Baird halusi liikettä kuvaan ja pyysi Tayntonia työntämään kielensä ulos ja tekemään hassuja ilmeitä. Taynton kertoi menneensä vain enemmän paniikkiin, koska hänestä tuntui, että hän paistui elävältä.

– Se oli erittäin epämiellyttävää, Taynton kertoi myöhemmin BBC:lle.

Ensimmäinen julkinen televisioesittely tammikuussa 1926

Baird näki Tayntonin siluetin televisiossa, mitä Taynton ei ymmärtänyt lainkaan. Näin ollen he vaihtoivat osia.

Pian Taynton näki Bairdin kasvot ruudulla. Tosin kuva oli äärimmäisen epätarkka, eikä siinä näkynyt kuin varjoja ja alaspäin kulkevia viivoja.

Huonosta laadusta huolimatta se oli kuitenkin kaikkien aikojen ensimmäinen televisiokuva, joka liikkui.

Taynton ei osannut olla asiasta kovinkaan innoissaan, mutta Baird sen sijaan oli sanoin kuvaamattoman häkeltynyt. Hän oli tuolloin varma, että televisio tulee olemaan pian kaikissa kodeissa ympäri Englantia ja itseasiassa ympäri maailmaa.

26. tammikuuta 1926 Baird piti maailman ensimmäisen julkisen televisioesittelynsä. Vaikka paremmin resursoidut yritykset ohittivat lopulta hänen laitteensa, niin Baird kuitenkin viitoitti tien kaikille seuraaville.

Sarjakeksijä Baird yritti valmistaa hiilitimantteja, sai aikaan vain sähkökatkon

Tutkijat työskentelivät television keksimisen parissa jo 1850-luvulta lähtien.

Ennen suurta läpimurtoaan Baird oli sarjakeksijä, jonka menestys oli vaihtelevaa. Suurimman osan elämästään huonon terveyden vaivaama Baird julistettiin lääketieteellisesti kelpaamattomaksi palvelemaan ensimmäisessä maailmansodassa.

Sen sijaan hän alkoi työskennellä sähköyhtiössä säilyttäen kuitenkin vahvan yrittäjähenkisyytensä.

Baird yritti valmistaa keinotekoisia timantteja hiilestä käyttämällä valtavia määriä sähköä. Hän tosin onnistui vain katkaisemaan osan Glasgow'n sähkönjakelusta.

Takaiskuista huolimatta Baird onnistui saavuttamaan jonkin verran kaupallista menestystä. Sukkahousu- ja saippuayritystensä myynnistä jääneellä pääomalla hän vuokrasi vuonna 1923 vaatimattomat tilat Hastingsista Englannin etelärannikolta.

Tämän jälkeen hän perusti laboratorionsa Lontoon Sohoon ja teki läpimurron televisiohistoriassa.

