Keihään MM-finaalin kärkikolmikko oli yllätyksellinen, kun suuret suosikit joutuivat kisaamaan puolikuntoisina. Ylivoimainen suosikki Julian Weber, Intian Neeraj Chopra ja Kenian Julius Yego kertoivat, mihin mitalijahti karahti.

Saksan Julian Weber oli ennen MM-kisoja ylivoimainen ykkössuosikki voittamaan kultaa, mutta juuri ennen kisoja hän sairastui.

– Olimme valmisteluleirillä Miyazakissa, ja sain virustartunnan. Olin sängyssä viikon, eikä se ollut mukavaa aikaa. Pääsin Tokioon vasta päivää ennen karsintaa. Minulla ei ollut enää kuumetta, mutta olin saitras – yskää ja muuta. En ole juurikaan saanut nukuttua, Weber kertoi.

Julian Weberin kovin terä tylsyi tautiin./All Over Press

Karsinnassa Weber sai runtattua tarvittavan pitkälle finaalia varten. Loppukilpailussa koneesta ei enää irronnut kuin tulos 86,11, millä hän oli viides. Yritystä oli loppuun asti.

– Olen todella tyytyväinen, että pääsin heittämään tänään ja karsinnassa. Annoin todella kaikkeni, mutta tänään ei ollut mahdollista. Ei ollut energiaa, Weber kommentoi.

Kuinka pettynyt olet?

– Todella. Olen odottanut mitalia pitkään, ja tänään minun olisi pitänyt saada sellainen.

Tokion olympialaisissa kultaa ottanut Intian Neeraj Chopra on kärsinyt selkäongelmista. Ne vaivasivat tänään jonkin verran.

– Minusta tuntuu, että pystyn heittämään pitkälle (tässäkin kunnossa). Mutta tänään oli vaikeaa oman kehoni kanssa. Oli kipuja, enkä ole pystynyt harjoittelemaan kunnolla pitkään aikaan. Tänään ei ollut minun päiväni, ja se on ok. Olen iloinen muiden heittäjien puolesta, Chopra kommentoi.

Chopran tulokseksi jäi 84,03, jolla hän sijoittui finaalissa kahdeksanneksi.

– Olen iloinen, että pääsin kisaamaan, mutta aina kun olen kentällä, odotan hyvää tulosta, Chopra sanoi.

Kolmas suurnimi, joka kärsi terveysongelmista, oli Kenian Julius Yego. Hän joutui jättämään kilpailun kesken toisen heiton aikana tulleen vamman takia.

– Tunsin jo vauhdinotossa jotain täällä, Yego kommentoi osoittaen lähentäjän seutua.

Kolme viimeistä heittoa jäivät heittämättä vuoden 2016 olympialaisten hopeamitalistilla. Yego sai kuitenkin tuloksen 85,54 ollen kisan kuudes.

– Valitettava vamma toisella heitolla. Se on surullista, mutta se kuuluu urheiluun. Sille ei voi mitään. Onnittelut voittajille, Yego sanoi.

Myös Pariisin olympialaisten kultamitalimies Arshad Nadeem oli mukana. Hän sai kuitenkin aikaan vain tuloksen 82,75 ja karsiutui kolmelta viimeiseltä kierrokselta.

Keihäskisan voitti Trinidadin ja Tobagon Keshorn Walcott, toinen oli Grenadan Anderson Peters ja kolmas USA:n Curtis Thompson.