Kehitysvammaisille on annettu elvytyskieltoja pandemian aikana Iso-Britanniassa – "Shokeeraavaa syrjintää"

Elvytyskieltoja annetaan Iso-Britanniassa tyypillisesti ihmisille, jotka ovat niin huonossa kunnossa, etteivät he hyötyisi elvytyksestä. Mencap-järjestön mukaan nyt kyse on kuitenkin ollut puhtaasti kehitysvammoista.

– Läpi pandemian monet kehitysvammaiset ovat kohdanneet shokeeraavaa syrjintää ja heidän on ollut vaikea saada terveydenhuollon palveluita, Mencapin johtaja Edel Harris sanoi The Guardianin mukaan.

Rokotteidenkin kanssa ongelmia

Iso-Britanniassa on kritisoitu myös sitä, etteivät kaikki kehitysvammaiset ole koronarokotusjonon kärkipäässä. The Guardianin mukaan on olemassa yhä enemmän todisteita, jotka viittaavat siihen, että koronaviruksen aiheuttama tauti on vaarallisempi lievästikin kehitysvammaisilla.