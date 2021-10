Hiv etenee Itä-Euroopassa koronan varjossa: "Huomasimme, että meidät on hylätty"

Auttajien varat ovat vähissä. Marraskuussa ambulanssin on ehkä jäätävä autotalliin.

– Mikä on halvempaa? Ruiskun hankkiminen ja ennaltaehkäisy vai potilaan hoitaminen vuosien ajan, kysyy sosiaalityöntekijä Ada Luca, joka on järkyttynyt maansa hallituksen toimettomuudesta.

– On selvää, että hiv-tartuntojen määrä on sekin lisääntynyt koronapandemian alkamisen jälkeen, Schiau sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Tartuntoja jää löytämättä

Pandemia on häirinnyt toimitusketjuja ja hiv-lääkkeiden kuljetusta sekä pahentanut tilannetta Romanian kaltaisissa maissa huolimatta suurista tieteellisistä edistysaskeleista, jotka ovat parantaneet hyvin selvästi hiv-potilaiden elämää rikkaissa maissa.

– Huomasimme, että meidät on hylätty. On syntynyt viha ja pelko siitä, että huomenna emme ehkä saa hoitoa.

Varakkaissa länsimaissa hiv-tilanne on toisenlainen. Esimerkiksi Suomessa hiv-potilaiden 2000-luvun kuolemista suurin osa on johtunut muista syistä kuin hiv-infektiosta, koska tehokas lääkehoito on saatavilla, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista.