Kävelijän katse ei kännykästä irtoa – nyt ilmiöstä huolestui poliisikin, vaarassa erityisesti lapset

Kaduilla kävellessä vastaan tulee yksi jos toinenkin jalankulkija, jonka katse on kännykässä.

Poliisi kertoo ilmiön olevan ainakin pääkaupunkiseudulla jokapäiväinen. Erityinen huoli kohdistuu alakouluikäisiin, sillä lasten kyky havainnoida liikennettä on vielä kehittymässä.

Neo Alsen kiiruhtaa Helsingin Pasilassa kohti suojatietä.



– En kauheasti katso puhelinta, kun menen suojatien yli. Jos bussi tulee, pitää katsoa, ettei ole myöhässä.



Eli pitkiä aikoja et tuijottele kännykkää kävellessä?



– En kyllä, Alsten vastaa.



Kännykän katselu kävellessä on kuitenkin ilmiö, joka näkyy ainakin Helsingissä päivittäin.



– Erityisesti lasten osalta se näyttää huonolta, koska alakouluikäisten kyky havainnoida liikennettä on muutenkin vielä kehittymässä, sanoo ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista.



– Jos vielä keskittyminen menee muuhun kuin liikenteeseen, se on erityisen vaarallista.

Viestittelyä kavereiden kanssa

Nelli Klaver kertoo, että puhelinta tulee välillä katsottua samalla, kun kävelee.



– Laitan kavereille viestin tai jotain.



Katsotko puhelinta pitkään vai vain nopeasti?



– Jos on tilanne päällä niin kauemmin, mutta yleensä vaan nopeasti vilkaisen.



Pystytkö huomioimaan liikennettä samalla, kun katsot kännykkää?



– Kyllä pikkasen siinä samalla, että en kävele ketään päin. Kyllä se onnistuu samalla, Nelli Klaver sanoo.



Nawal Aly puolestaan välttelee puhelimeen katsomista ruuhkassa liikkuessaan.



– En halua katsoa kännykkää ja kävellä, jos on paljon ihmisiä. Se ei ole hyvä asia.

Vaaratilanteita aiheuttava yhdistelmä

Moni liikkuu paitsi kuulokkeet korvilla samalla myös kännykkää katsoen.



– Se on huono yhdistelmä ja aiheuttaa ilman muuta vaaratilanteita, ylikomisario Pasterstein toteaa.



– Tieliikennelaissa on oma pykäläkin. Yleisissä periaatteissa kerrotaan suurin piirtein niin, että kaikkien tienkäyttäjien pitää liikkua vaarantamatta liikennettä omalla toiminnallaan.



Poliisi ei kuitenkaan rankaise liian pitkään kännykkään tuijottavaa jalankulkijaa.



– Siellä ei tällaista sanktiopykälää ole samalla lailla kuin polkupyöräilijöille ja autoilijoille. Autoilijoilla on kännykän käyttökielto ja pyöräilijällä myös, jos se aiheuttaa vaaraa.



Ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa, että kaikkien jalankulkijoiden on silti tärkeää keskittyä liikenteeseen.



– Liikenneympäristö on aina haastava ja silloin kannattaa keskittyä olennaiseen.

