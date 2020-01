Kaustisella pelätään verojen nousevan rajusti, jos palkankorotukset menevät läpi: ”Luvassa 1,5 prosentin kuntaveron nousu”

Hän tosin laskee mukaan myös opettajat ja muut varhaiskasvatuksen työntekijät ja heidän palkankorotuksensa. Selvää on, että kunnalla ei ole enää säästökohteita, ne on jo koluttu menneinä vuosina.

– Vaikea nähdä mistä saataisiin merkittäviä säästöjä, joilla palkankorotukset kuitattaisiin. Meillä on paljon myös lapsiperheitä, joten kouluja ja päiväkoteja tarvitaan ja esimerkiksi koulupuolella säästöt on jo viety pitkälle, sanoo Alpia.

Sote-menot jatkavat paisumistaan

– Tilanne on juuri näin. Suomessa on isojakin paikkakuntia, joissa on olemassa olevat asiat hyvässä kunnossa, mutta silti talous on todella huonossa jamassa, tietää Alpia.

Kaustinen on siitä hyvä esimerkki. Noin 4300 asukkaan kunta on ylittänyt hallituksen työllisyystavoitteen jo ajat sitten. Työllisyysaste on yli 78 prosenttia ja työttömyysaste on huidellut jo vuosia 5 prosentin lukemissa. Velkaa on silti vaikka muille jakaa.