Kuntien verotulot romahtivat ennusteen mentyä reisille – "Kun lähtötiedot ovat pielessä, niin lopputuloskin on pielessä"

– Kyllähän tämä on keskeinen syy siihen, että tuloveroprosenttia piti korottaa, kertoo Ylivieskan talousjohtaja Joonas Yliluoma.

Nousua veroprosenttiin

Molemmat arvioivat, että verokertymän romahdus on keskeinen syy tuloveroprosentin nostoon monessa kunnassa. Korotukset ovat tänä vuonna reiluja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla; Kalajoella nostettiin veroprosenttia koko yksikön verran. Kunnissa on eletty nousukauden tunnelmissa, siksi verotulojen huima lasku yllätti monet.

– Tässä on taustalla ihan virhelaskelmia ja virheellisiä taustatietoja, perustietoja, joiden pohjalta laskelmat on tehty. Kun lähtötiedot ovat pielessä, niin lopputuloskin on pielessä, sanoo Saarinen.