Kaupunkipyörät palkittiin – "Lisänneet merkittävästi liikkumista ja vähentäneet liikenteen päästöjä"

Suomen Latu on palkinnut kaupunkipyörät Suomen liikuttaja -tunnustuksella. Tunnustuksella palkitaan vuosittain organisaatio tai taho, jonka toiminta on edistänyt merkittävällä tavalla suomalaisten liikkumista.

Kaupunkipyörien käyttö on laajentunut Helsingistä useisiin muihin kaupunkeihin ja niiden käyttömäärät ovat jatkuvasti kasvaneet.

Kaupunkipyöräjärjestelmä on käytössä tulevana kesänä Helsingin ja Espoon lisäksi muun muassa Turussa sekä Oulussa .

Edelläkävijä Suomessa

Pääkaupunkiseudun kaupunkipyöräpalvelu on ollut edelläkävijä Suomessa, joten huomionosoitus luovutettiin Helsingin kaupungin liikennelaitokselle .

Suomen liikuttaja -tunnustusta on jaettu vuodesta 1985. Viime vuonna tunnustusta ei jaettu, mutta aikaisemmin se on myönnetty muun muassa Suomi sata -hankkeelle (2017) ja Pokémon Go -pelille (2016).