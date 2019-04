Helsinki hakee ulkomailta oppia pyöräliikenteen parantamiseen, näillä vinkeillä myös rattiraivoa voidaan suitsia – "Varsinkin liikenteessä ihminen toimii kuin laumaeläin"

Joka neljäs pyöräilijä kokee turvattomuutta Helsingissä

– Se on verrattain suuri luku, ja se johtuu siitä, että näillä vilkkailla pääväylillä ei ole vielä pyöräliikenneinfraa eli pyöräilijän paikka on ajoradalla.

"Ihminen toimii kuin laumaeläin"



– He ovat todenneet, että mitä intuitiivisempaa infra on, eli miten yhdenmukaisuus, jatkuvuus, suoruus, miellyttävyys ja turvallisuus toteutuvat, sitä paremmin ihmiset käyttäytyvät. Eli mitä laadukkaammin infraa on tehty sitä vähemmän liikenneraivoa on havaittavissa.