Rovaniemen kaupunginvaltuutettu Tuomas Koskiniemi (ps.) on tuomittu alakouluikäisten tyttöjen kunnian loukkaamisesta sakkoihin. Lapin käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään.

Rikokset tapahtuivat lokakuussa 2024, kun valtuutettu väitti sosiaalisessa mediassa molempien tyttöjen olevan biologisesti poikia.

Tämä juttu on kirjoitettu oikeuden ratkaisun perusteella.

Valtuutettu julkaisi omalla TikTok-tilillään videon, jossa kyseenalaisti erään Rovaniemellä sijaitsevan alakoulun yleisurheilukilpailun kolmannen ja neljännen luokan tyttöjen sarjojen voittajien sukupuolen.

Mies ei maininnut lapsia nimiltä, mutta hänen väitteensä oli yksilöitävissä kyseisiin tyttöihin. Video tuli myös tapahtuma-aikaan 9-vuotiaiden tyttöjen sekä heidän vanhempiensa tietoon.

Video levisi laajalle ja viiden päivän jälkeen sillä oli 40 000 katselukertaa TikTokissa, josta se levisi myös Facebookiin paikalliseen keskusteluryhmään.

Lapset joutuivat kiusaamisen kohteeksi videon julkaisun jälkeen, eivät halunneet mennä enää kouluun tai osallistua yleisurheilukilpailuihin. Molemmat lapset oireilivat psyykkisesti ja esimerkiksi itkeskelivät.

Sakot ja korvauksia

Videoillaan Koskiniemi kertoi, että kyseiset kilpailusarjat voittaneet tytöt ovat biologisesti poikia. Hän kertoi videolla myös vieneensä asiaa eteenpäin kaupungin hallinnossa, koska "tällaisia yleisurheilutuloksia ei saa muodostua Lapissa eikä Suomessa".

Valtuutettu käytti videolla myös asiatonta kieltä puhuessaan sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvistä asioista.

Koskiniemi itse kertoi oikeudessa, että oli joutunut tunnekuohun valtaan saatuaan "tietoa" koulun urheilukilpailuista. Hän myönsi, ettei tarkistanut väitteitä sen tarkemmin.

Hän kertoi poistaneensa videon myöhemmin toisen lapsen vanhemman kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Video oli kuitenkin levinnyt TikTokista Facebookin "Rovaniemi yleistä keskustelua" -sivustolle, jonka ylläpitäjiä mies kertoi pyytäneensä poistamaan videon. Miehen mukaan ryhmän ylläpitäjät olivat haluttomia toteuttamaan hänen pyyntöään.

Kun valtuutettu sai videot vihdoin poistettua, Yle teki aiheesta uutisen. Mies kertoi pahoitelleensa verkkojutussa asiaa julkisesti.

Lapin käräjäoikeus katsoi, että kaupunginvaltuutettu Tuomas Koskiniemi syyllistyi kahteen kunnianloukkaukseen. Oikeus määräsi 41-vuotiaalle Koskiniemelle rangaistukseksi 40 päiväsakkoa, joista hänelle kertyy 1480 euroa maksettavaa.

Tuomittu joutuu lisäksi maksamaan kummallekin tytölle 5000 euroa kärsimyskorvauksia. Lisäksi hän joutuu maksamaan lähes 8 000 euroa tyttöjen oikeudenkäyntikuluja.