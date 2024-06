Uhreina työkaveri ja useita lapsia: Lastensuojeluyksikön työntekijä tuomittiin seksuaalirikoksista

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut lastensuojeluyksikön työntekijän vankeuteen useista seksuaalirikoksista.

Uhri pyysi myös itse miestä lopettamaan, mutta uhrin mukaan mies käänsi asian niin, että uhri "nipottaa" ja on "me too" -ihminen. Ahdistelun takia uhri joutui lopulta vaihtamaan työpaikkaa.