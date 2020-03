"Kauppareissun jälkeen vaatteet pois ja kaikki pesuun" – Espanjassa perheensä kanssa asuva Karla kertoo ankarista rajoituksista: Sakot viuhuvat ja mikään ei jää virkavallalta huomaamatta

Malagan maakunnassa, Marbellan kaupungissa asuva Karla Kivimäki on nyt viettänyt perheensä kanssa tiukkaa karanteenielämää kerrostaloasunnossa kohta kaksi viikkoa.

Espanjassa on tällä hetkellä voimassa ankara ulkonaliikkumiskielto, jonka toteutumista poliisit valvovat kadulla taukoamatta.

– Mieheni setä asuu kerrostalossa, ja hän oli yksi päivä kiivennyt kerrostalon kattoterassille itsekseen jumppailemaan. Sinne olivat tulleet sitten poliisit. He olivat sanoneet, että jos hän ei lähde nyt samoin tein pois, tulee 1500 euron sakot, Kivimäki kertoo kovasta ukaasista.

Poliiseilla on esimerkiksi mahdollisuus sakottaa, jos auton kyydissä matkustaa yhtä aikaa useampia ihmisiä. Taksissakin saa olla tällä hetkellä vain yksi matkustaja kerrallaan.

– Varsinkin kun espanjalaisten palkkoja miettii, niin kyllä ne on aika isoja summia. Ei tee ihmisten mieli ottaa riskejä, Kivimäki toteaa.

Kaupungilla asioinnissa tarkkoja sääntöä

Kaupungilla asiointiin, kuten kaupassa ja apteekissa käyntiin on niin ikään asetettu tiukkoja sääntöjä. Jos kauppaan on asiaa, täytyy valmistautua tarkkoihin desifiointitoimenpiteisiin.

– Täällä on ohjeistus, että kauppareissun jälkeen saman tien pitää ottaa vaatteet pois, laittaa pesuun ja desifioida ihan kaikki. Hanskat pitää olla, pitää desifioida kädet ennen kuin menee sisään.

– Onhan tämä kurjaa, kun ei voi ollenkaan ulkoilla. Minun vanhemmat asuvat omakotitalossa tässä lähellä. He voivat sentään olla omalla pihalla. Me ei saada ollenkaan.

– Täällä ainakin homma toimii. Ihmisten oikeasti pakko pysyä kotona. Jos ne olisivat vain suosituksia, ei niitä toteltaisi. Onhan nämä todella rajuja keinoja, mutta on pakko toimia näin.

– Tämä on tällä hetkellä kaikkien meidän parhaaksi. Pysykää kotona, se on tärkeää meidän kaikkien kannalta. Nyt on ainakin aikaa olla perheen kanssa ja tehdä asioita, joita ei normaalisti olisi aikaa kotona tehdä.