Kauppalaivaan osui ohjus Jemenin rannikolla – Yhdysvallat ampui alas drooneja ja ohjuksen

Yhdysvallat ampui alas kolme Iranin tukemien huthien droonia ja ballistisen ohjuksen

Yhdysvaltain sota-alus on ampunut alas kolme Iranin tukemien huthi-kapinallisten droonia ja yhden ballistisen ohjuksen, Yhdysvaltain asevoimat kertoi keskiviikkona paikallista aikaa. Lennokit ja ohjus laukaistiin Jemenistä. Heti ei ollut tiedossa, olivatko droonit tiedustelulennolla vai aikeissa hyökätä USS Carney -alusta kohti. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom totesi jo aiemmin, että se pyrkii vähentämään riskejä kansainvälisten alusten kulun häiritsemiseen.

Niin Yhdysvallat kuin Irankin ovat todenneet, että kumpikin osapuoli pyrkii välttämään suoraa tilanteen vaikeutumista alueella. Iranin ja Yhdysvaltain välit ovat kiristyneet äärimmilleen viime kuukausina.



Huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset Punaisellamerellä viime marraskuussa. Ryhmän mukaan kyse on palestiinalaisten tukemisesta Israelia vastaan. Huthit ovat kohdistaneet iskunsa kansainvälisiä aluksia kohtaan.



Yhdysvallat on tehnyt huthikapinallisiin kohdistuneita vastaiskuja myös Britannian kanssa.



Äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin viime lokakuussa. Sen jälkeen Israel on vastannut hyökkäykseen valtavalla voimalla Gazassa.



Tilanteen kärjistymisen jälkeen väkivaltaisuudet ovat ryöpsähtäneet Iranin tukemien järjestöjen keskuudessa niin Libanonissa, Irakissa, Syyriassa kuin Jemenissäkin.