Oulussa on tapahtunut tänään illalla kaupan ryöstö.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin illalla kello kuuden aikaan miehestä, joka oli kerännyt tuotteita Toppila-Koskelan alueella olevassa kauppaliikkeessä.
Kassojen kohdalla mies oli uhannut myyjää teräaseella ja poistunut liikkeestä maksamatta tuotteita.
Tekijää etsittiin Toppila-Koskelan ympäristöstä usean poliisipartion toimesta. Poliisipartio tavoitti tekijän tekopaikan lähistöltä.
Epäilty tekijä osoittautui alaikäiseksi mutta yli 15 -vuotiaaksi nuoreksi mieheksi. Epäilty tekijä otettiin kiinni törkeästä ryöstöstä epäiltynä.