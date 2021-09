Kauneusleikkauksia tehdään Suomessa jo kymmeniätuhansia vuodessa, mutta potilaat haluavat vaieta niistä – "En halua, että kukaan koskaan saa tietää"

Hän on ollut alalla 90-luvulta alkaen.

– 90-luvulta on tultu pitkä matka. Silloin leikkauksia tehtiin muutama tuhat vuodessa ja julkisesti keskusteltiin siitä, onko OK korjata rintoja syöpäleikkauksen jälkeen.

Vaikka kauneusleikkaukset ovat arkipäiväistyneet, ei niistä haluta vieläkään puhua kovin avoimesti julkisesti. Viiden jälkeen -ohjelman haastattelema viisikymppinen nainen sanoo, että on kertonut asiasta vain muutamalle ihmiselle.

– En halua, että kukaan saa koskaan tietää näistä. Mieheni tietää kyllä. Hän sanoo, että on oma asiani päättää vartalostani.

Nainen on käynyt kauneusleikkauksissa 46-vuotiaasta asti, muun muassa rasvaimussa sekä rintojen ja silmien yläluomien kohotuksessa.

– Rahaa on mennyt noin 17 000 euroa. Jokainen sentti on ollut sen arvoista. Itsetuntoni on noussut, nainen sanoo.