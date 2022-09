Epäillyt yökerhopiikitykset huolestuttavat: MTV pyysi lääkäriä arvioimaan riskiä tulla huumatuksi – tältä erilaiset neulat näyttävät

Poliisi on selvittänyt Suomessa viime aikoina ainakin kahta epäiltyä piikitystä huumaamistarkoituksessa.

Britanniassa raportoitu yli tuhat tapausta

Brittiraportin mukaan tekijöitä on saatu harvoin kiinni, eikä tuomioitakaan ole liiemmälti jaettu. Arvostelijoiden mielestä raflaavat otsikot saarivaltion yökerhopiikityksistä ovat "sosiaalista paniikkia".

Lääkäri: Piikkiä ei saa osumaan suoneen helposti

MTV Uutiset kysyi suomalaislääkäriltä arviota siitä, minkälainen riski suomalaisessa yökerhossa on joutua huumatuksi piikityksen uhrina. Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vännille ei ole tullut piikitysepäilyjä vastaan.

– Aikaisempina vuosina toki huumausepäilyjä on ollut kyllä baareissa ja yökerhoissa. Uusi juttu minullekin. Hieman ihmettelen, miksi kukaan alkaisi toista piikittää yökerhossa.

Mulla miten vaikeaa piikittämällä huumaaminen väenpaljouden keskellä ylipäätään on? Lääkärin mukaan injektioneulan ei välttämättä tarvitsisi osua suoneen.

– Lihakseenkin voi piikittää lääkeainetta. Terveydenhuollossa on paljon lääkkeitä, jotka pistetään pelkkään lihakseen. Jos taas lääkeaineelle tai myrkylle halutaan nopea vaste, verisuoneen pistäminen on tehokkain tapa.

"Suoneen pistäminen yökerhossa ei onnistu"

Lihakseenkaan pistäminen ei ole aivan ongelmatonta ja huomaamatonta. Pelkästään millilitran pistäminen lihakseen on lääkärin mukaan melkoinen työ.

Aineen sujauttaminen juomaan tavallisempaa

– Pistämisen todennäköisesti huomaa. Aika moni joka on käynyt rokotuksessa tietää, että sen kyllä huomaa. Toki jos on kovin päihtynyt, havainnointi voi olla heikentynyt. Tavallisempi tapa on panna ainetta jonkun juomaan.